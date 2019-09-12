Судья-«колядник» Зварич оспаривает приговор за взяточничество, фото — ТСН

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Ракурс

Бывший судья Игорь Зварич оспаривает приговор, согласно которому его приговорили к 10 годам лишения свободы. Он обратился к Фемиде с заявлением об обжаловании приговора по вновь открывшимся обстоятельствам. Апелляцию рассмотрят в Оболонском райсуде Киева.

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Об этом сообщается на официальном сайте суда. Первое заседание началось сегодня в 15.00.

В 2011 году председателя Львовского апелляционного административного суда приговорили к 10 годам за взяточничество. Судья отсидел в тюрьме пять лет. В конце 2015 года, в соответствии с «законом Савченко», Оболонский райсуд Киева освободил экс-судью от отбывания наказания.

В конце 2016 года Зварыч потребовал возмещения причиненных ему убытков, а также восстановления в должности. Впоследствии Зварыч находился на учете в Галицком районном секторе по вопросам пробации филиала госучреждения «Центр пробации» во Львовской области.

Летом 2018 года суд первой инстанции удовлетворил ходатайство руководителя центра пробации об освобождении Зварыча. Суд объяснил тогда, что осужденный отбыл более трех четвертей срока дополнительного наказания, а также добросовестно вел себя и относился к труду — он якобы оказывал бесплатную правовую помощь гражданам.

В январе этого года «Ракурс» сообщал, что Тернопольский апелляционный суд отменил решение Галицкого районного суда Львова об условно-досрочном освобождении Зварича, поскольку не нашел данных, подтверждающих факты его «волонтерской» работы.