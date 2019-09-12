Суддя-«колядник» Зварич оскаржує вирок за хабарництво, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n126699-nevgamovnyy-zvarych-suddya-kolyadnyk-oskarjuie-vyrok-za-habarnyctvo.html

Ракурс

Колишній суддя Ігор Зварич оскаржує вирок, відповідно до якого його засудили до 10 років позбавлення волі. Він звернувся до Феміди із заявою про оскарження вироку за нововиявленими обставинами. Апеляцію розглянуть в Оболонському райсуді Києва.

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Про це повідомляється на офіційному сайті суду. Засідання розпочалося сьогодні о 15.00.

У 2011 році голову Львівського апеляційного адміністративного суду засудили до 10 років за хабарництво. Суддя відсидів у в’язниці п’ять років. Наприкінці 2015 року, відповідно до «закону Савченко», Оболонський райсуд Києва звільнив екс-суддю від відбування покарання.

Наприкінці 2016 року Зварич почав вимагати відшкодування завданих йому збитків, а також відновлення на посаді. Згодом Зварич перебував на обліку в Галицькому районному секторі з питань пробації філії держустанови «Центр пробації» у Львівській області.

Влітку 2018 року суд першої інстанції задовольнив клопотання керівника центру пробації про звільнення Зварича. Суд пояснив тоді, що засуджений відбув понад три чверті строку додаткового покарання, а також сумлінно поводився і ставився до праці — він буцімто надавав безкоштовну правову допомогу громадянам.

У січні цього року «Ракурс» повідомляв, що Тернопільський апеляційний суд скасував ухвалу Галицького районного суду Львова про умовно-дострокове звільнення Зварича, оскільки не знайшов даних, які підтверджують «волонтерську» роботу Зварича.