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«Ми йшли мирно, я ухвалив наказ не стріляти у відповідь»: капітан катера «Бердянськ» про обставини полону, фото — скріншот трансляції

«Ми йшли мирно, я вирішив не стріляти у відповідь»: капітан катера «Бердянськ» про обставини полону

12 вер 2019, 16:10
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Капітан другого рангу Денис Гриценко розповів про обставини полону українських моряків та суден, який відбувся наприкінці 2018 року у Керченській протоці.

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Сьогодні він разом із іншими моряками спілкується зі ЗМІ у Києві. Гриценко розповів, що перехід із Одеси до Бердянська був плановим і мирним. Він виконувався на виконання рішення РНБОУ про передислокацію українських військових суден в Азовське море.

Раніше два катери «Лубни» і «Кременчук» вже перебували в Азові. Ми знали, куди ми йдемо. Я знав, що можуть бути якісь дії, російська агресія, — розповів Гриценко.

У нього запитали й про те, чому українські військові не відкривали вогонь у відповідь. Гриценко відповів, що рейд був мирним і військові не йшли з метою застосувати зброю.

Ця ситуація… Це була позаштатна ситуація, в якій рішення потрібно було ухвалювати зараз, на місці. Я ухвалив таке рішення, — заявив командир катеру «Бердянськ».

Він також розповів, що серед росіян у момент проходження українських суден не було єдності, зокрема, «Керчпортконтроль» дозволяв суднам пройти, а берегова охорона мала іншу думку.

Ситуацію затягували і, наприклад, заборонили нам йти під приводом погіршення погодних умов, а згодом просто заборонили без пояснень. Росіяни мали усі наші дані, — запевнив Гриценко.

Після того, як Гриценко збагнув, що наміри росіян жорсткі, то увімкнув усі можливі канали зв’язку й повідомляв сусіднім суднам про ситуацію.

Казав, що рейд мирний, що ми жодних провокацій не робимо. Півгодини в росіян тривав «збій програми», а потім вони вирішили стріляти, — повідомив журналістам український капітан.

За його словами, сумнівів у тому, чи продовжувати військову службу не має жоден із повернених додому моряків. Гриценко також без вагань відповів, що у випадку отримання аналогічного наказу, то готовий вирушити у новий рейд.

На прес-конференції також оприлюднили інформацію про те, що впродовж трьох тижнів повернені з російського полону моряки і їхні сім’ї отримають квартири в Одесі.

Джерело: Ракурс


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