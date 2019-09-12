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Ракурс
Задержали боевика ЛНР. Фото: РБК-Украина

Сняли с автобуса и задержали: полиция разоблачила боевика ЛНР, который направлялся в Харьков

12 сен 2019, 10:26
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Сотрудники Национальной полиции задержали в Луганской области боевика самопровозглашенной Луганской народной республики.

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Злоумышленника обнаружили во время проверки документов у пассажиров автобуса, который направлялся в Харьков. Оказалось, что 35-летний житель города Хрустальный по оперативной информации значится, как участник незаконного вооруженного формирования так называемой ЛНР. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

Оказалось, что наемник планировал в Харькове открыть визу в Прибалтику и начать жизнь «с чистого листа». Задержанный сообщил, что вступил в ряды пророссийских боевиков в ноябре 2014 года. Он «служил» водителем в четвертой отдельной мотострелковой бригаде Народной милиции ЛНР. В его обязанности входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганщины.

Сначала наемнику за работу ежемесячно платили 300 долл., а впоследствии — 15 тыс. руб. Злоумышленник решил прекратить «службу» и покинул ряды боевиков. Против задержанного следователи открыли уголовное производство по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 25 июня в Запорожье задержали иностранца, который принадлежал к международной террористической группировки. Оказалось, что гражданин Таджикистана находился в международном розыске по линии Интерпола.

Источник: Ракурс


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