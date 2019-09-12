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Рада меняет регламент, рассматривает законы об обороне и отсрочке штрафов за «евробляхи», фото — "BBC-Украина"

Рада меняет регламент, рассматривает законы об обороне и отсрочке штрафов за «евробляхи» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

12 сен 2019, 10:03
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В четверг, 12 сентября, Верховная Рада снова работает в режиме пленарного заседания. Парламент намерен начать процедуру изменения регламента своей работы, а также рассмотреть несколько важных законопроектов в первом чтении.

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В частности, Рада рассмотрит законы об обороне и отсрочке штрафов за «евробляхи».

Нардепы планируют рассмотреть вопрос о включении в повестку дня пленарного заседания нескольких законопроектов, касающихся внесения изменений в регламент Верховной Рады.

Рада рассмотрит проект закона «О внесении изменений в Закон Украины „Об обороне Украины“ по организации обороны государства» (№ 1011 и № 1011−1) и проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (№ 1030).

Вчера в Раде повторился случай кнопкодавства. На нарушении Конституции поймали нардепа от «Слуги народа». В провластной фракции заверили, что 12 сентября предоставят политическую оценку этому факту.

Источник: Ракурс


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Рада меняет регламент, рассматривает законы об обороне и отсрочке штрафов за «евробляхи» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В четверг Рада намерена начать процедуру изменения регламента своей работы, а также рассмотреть в первом чтении законы об обороне и отсрочке штрафов за «евробляхи»

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10:03
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