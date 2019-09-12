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Рада змінює регламент, розглядає закони про оборону і відтермінування штрафів за «євробляхи», фото — "BBC-Україна"

Рада змінює регламент, розглядає закони про оборону і відтермінування штрафів за «євробляхи» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

12 вер 2019, 10:03
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У четвер, 12 вересня, Верховна Рада знову працює у режимі пленарного засідання. Парламент має намір розпочати процедуру зміни регламенту своєї роботи, а також розглянути декілька важливих законопроектів у першому читанні.

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Зокрема, Рада розгляне закони про оборону і відтермінування штрафів за «євробляхи».

Нардепи планують розглянути питання про включення до порядку денного пленарного засідання декількох законопроектів, які стосуються внесення змін до регламенту Верховної Ради.

Рада розгляне проект Закону «Про внесення змін до Закону України „Про оборону України“ щодо організації оборони держави» (№ 1011 і № 1011−1) та проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України» (№ 1030).

Учора в Раді повторився випадок кнопкодавства. На порушенні Конституції зловили нардепа від «Слуги народу». У провладній фракції запевнили, що 12 вересня нададуть політичну оцінку цьому факту.

Джерело: Ракурс


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