В'ячеслав Аброськін залишається на своїй нинішній посаді. Фото: Vyacheslav Abroskin у Facebook

https://racurs.ua/ua/n126675-abroskin-prodovjyt-pracuvaty-na-posadi-pershogo-zastupnyka-golovy-nacpoliciyi.html

Ракурс

В’ячеслав Аброськін, генерал поліції другого рангу, зберіг посаду першого заступника голови Національної поліції.

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Вчора, 11 вересня, правоохоронець поспілкувався з главою МВС Арсеном Аваковим. Після цього було вирішено, що Аброськін не піде зі своєї нинішньої посади. Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

Так, я мав розмову з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Поки на сьогодні залишаюся на місці. Наразі в Маріуполі, де наші добровольці віддали зброю, яка потрібна для захисту держави, загалом 10 т. Дякую вам, побратими, за захист нашої країни, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін подав у відставку. Причина такого рішення посадовця була невідомою. Заяви про відставку також написали заступник голови Нацполіції — начальник Департаменту захисту економіки Нацполіції Ігор Купранець та Віталій Невгад — заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зберіг посаду в новому уряду Олексія Гончарука.