Вячеслав Аброськин остается на своей нынешней должности. Фото: Vyacheslav Abroskin в Facebook

https://racurs.ua/n126675-abroskin-prodoljit-rabotat-na-doljnosti-pervogo-zamestitelya-predsedatelya-nacpolicii.html

Ракурс

Вячеслав Аброськин, генерал полиции второго ранга, сохранил должность первого заместителя главы Национальной полиции.

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Вчера, 11 сентября, правоохранитель пообщался с главой МВД Арсеном Аваковым. После этого было решено, что Аброськин не уйдет со своей нынешней должности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое нужно для защиты государства, всего 10 т. Спасибо вам, побратимы, за защиту нашей страны, — говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября стало известно, что первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин подал в отставку. Причина такого решения чиновника была неизвестной. Заявления об отставке также написали заместитель председателя Нацполиции — начальник Департамента защиты экономики Нацполиции Игорь Купранец и Виталий Невгад — заместитель председателя Нацполиции — начальник Главного следственного управления Нацполиции.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков сохранил пост в новом правительства Алексея Гончарука.