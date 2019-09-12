Роспуск ЦИК: в комиссии ответили на обвинения Зеленского, фото — ТСН

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ответила на обвинения президента Украины Владимира Зеленского, который направил в Раду представление об отставке состава комиссии. Вчера комитет Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендовал парламенту рассмотреть представление о досрочном прекращении полномочий состава ЦИК.

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Отставка состав комиссии влечет за собой политическую ответственность президента Украины и Верховной Рады. В ЦИК сообщили, что «готовы принять такое решение», но отказываются воспринимать обвинения, которые «нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом».

В комиссии объяснили логику своих действий относительно спорных моментов проведения парламентских выборов.

Что касается отказа регистрации кандидатов, то ЦИК не имеет определенных законом полномочий проверять сведения, которые предоставляют кандидаты относительно их места работы, адреса, образования и других персональных данных, а судебная практика относительно этих вопросов разная. Так же не может ЦИК и предметно проверять информацию о принадлежности кандидата к определенной политической партии.

Относительно событий в одномандатном избирательном округе № 169 судом установлено, что «у ЦИК не было цели создать кандидату любые препятствия в реализации пассивного избирательного права». В то же время в комиссии напомнили, что решение об отмене регистрации кандидата в этом округе является типичным, поскольку Центризбирком отменил регистрацию нескольких десятков кандидатов.

Относительно округа № 198 в решении суда от 9 сентября указано, что со стороны ЦИК не было никаких неоправданных задержек в установлении результатов выборов. По состоянию на 11 сентября ЦИК вынужден отложить начало повторного подсчета голосов во исполнение решения суда.

Зеленский 9 сентября направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. Он пояснил, что комиссия «проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость». В частности, президент сослался на решение Центризбиркома об отказе в регистрации 28 кандидатов в нардепы.

Отдельно Зеленский вспомнил и историю об отмене регистрации в округе № 198 самовыдвиженца Сергея Рудыка. Согласно данным сайта ЦИК, второе место на выборах заняла в округе кандидат от «Слуги народа» Наталья Дьяченко (27,36%), а разрыв между оппонентами составляет 1 тыс. 15 голосов.

Вчера профильный комитет Рады поддержал представление Зеленского, причем его Рада может рассмотреть уже сегодня.