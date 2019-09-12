Испытания ракет. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n126673-rossiya-ispytyvala-raketu-burevestnik-po-menshey-mere-pyat-raz-vse-zapuski-zavershilis-avariyami.html

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Российская Федерация уже не впервые испытывает крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

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Российские ракетчики испытали такие ракеты минимум пять раз. Все запуски «Буревестника» завершились неудачей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на американский телеканал CNBC, который цитирует источники из разведки Соединенных Штатов Америки.

В отчете разведки говорится, что РФ испытывает «Буревестник» с 2017 года. Все эти испытания завершились авариями. Так, самый продолжительный полет длился всего больше двух минут, а самый короткий — всего 3−4 секунды. После запуска контроль над ракетой терялся.

В Пентагоне считают, что Россия планирует ускориться над испытаниями, поскольку новые ракеты должны поступить на вооружение армии РФ к 2025 году.

Напомним, 8 августа в России произошел взрыв в результате которого погибли пять ученых, еще три человека получили ранения, а около места взрыва зарегистрировали повышенный уровень радиации. В России гибель и ранения людей подтвердили только через два дня после инцидента.

Российские власти заявляли, что взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время проведения работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания.