На Донбассе добровольческие подразделения отдали вооружение Нацполиции (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n126672-na-donbasse-dobrovolcheskie-podrazdeleniya-otdali-voorujenie-nacpolicii-foto-video.htmlРакурс
Добровольческие батальоны им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия Национальной полиции.
Процесс передачи вооружения официально зафиксирован 11 сентября в Донецкой области. На месте передачи присутствовали руководители НПУ, правоохранители Донетчины, Службы безопасности Украины, командование добровольческих подразделений. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Во время передачи оружия присутствовали следователи и работники взрывотехнической службы. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев, которые пять лет воевали против пророссийских боевиков.
Напомним, в июле в частном домовладении в Новоайдарском районе Луганской области оперативники Службы безопасности Украины обнаружили крупный арсенал с оружием. Правоохранители заявили, что оружие собирали для устройства терактов на подконтрольных Киеву территориях.