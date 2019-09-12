Добробаты передали оружие полицейским. Фото: Нацполиция

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Добровольческие батальоны им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия Национальной полиции.

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Процесс передачи вооружения официально зафиксирован 11 сентября в Донецкой области. На месте передачи присутствовали руководители НПУ, правоохранители Донетчины, Службы безопасности Украины, командование добровольческих подразделений. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Во время передачи оружия присутствовали следователи и работники взрывотехнической службы. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев, которые пять лет воевали против пророссийских боевиков.

Напомним, в июле в частном домовладении в Новоайдарском районе Луганской области оперативники Службы безопасности Украины обнаружили крупный арсенал с оружием. Правоохранители заявили, что оружие собирали для устройства терактов на подконтрольных Киеву территориях.