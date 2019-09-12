Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Добробаты передали оружие полицейским. Фото: Нацполиция

На Донбассе добровольческие подразделения отдали вооружение Нацполиции (ФОТО, ВИДЕО)

12 сен 2019, 08:45
999

Добровольческие батальоны им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия Национальной полиции.

Loading...

Процесс передачи вооружения официально зафиксирован 11 сентября в Донецкой области. На месте передачи присутствовали руководители НПУ, правоохранители Донетчины, Службы безопасности Украины, командование добровольческих подразделений. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Во время передачи оружия присутствовали следователи и работники взрывотехнической службы. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев, которые пять лет воевали против пророссийских боевиков.

Добробаты передали оружие полицейским. Фото: Нацполиция

Добробаты передали оружие полицейским. Фото: Нацполиция

Напомним, в июле в частном домовладении в Новоайдарском районе Луганской области оперативники Службы безопасности Украины обнаружили крупный арсенал с оружием. Правоохранители заявили, что оружие собирали для устройства терактов на подконтрольных Киеву территориях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Рада меняет регламент, рассматривает законы об обороне и отсрочке штрафов за «евробляхи» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В четверг Рада намерена начать процедуру изменения регламента своей работы, а также рассмотреть в первом чтении законы об обороне и отсрочке штрафов за «евробляхи»

Новости Украины
10:03
Новости партнеров
Загрузка...