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Добробати передали зброю поліцейським. Фото: Нацполіція

На Донбасі добровольчі підрозділи віддали озброєння Нацполіції (ФОТО, ВІДЕО)

12 вер 2019, 08:45
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Добровольчі батальйони ім. Шейха Мансура, ОУН та 8-го батальйону Української добровольчої армії прийняли рішення добровільно передати залишки зброї Національній поліції.

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Процес передачі озброєння офіційно зафіксований 11 вересня в Донецькій області. На місці події були присутні керівники НПУ, правоохоронці Донеччини, Служби безпеки України, командування добровольчих підрозділів. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Під час передачі зброї були присутні слідчі та працівники вибухотехнічної служби. Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін подякував добровольцям, які п’ять років воювали проти проросійських бойовиків.

Добробати передали зброю поліцейським. Фото: Нацполіція

Добробати передали зброю поліцейським. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у липні в приватному домоволодінні у Новоайдарському районі Луганської області оперативники Служби безпеки України виявили великий арсенал зі зброєю. Правоохоронці заявили, що зброю накопичували для влаштування терактів на підконтрольних Києву територіях.

Джерело: Ракурс


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