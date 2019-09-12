Добробати передали зброю поліцейським. Фото: Нацполіція

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Добровольчі батальйони ім. Шейха Мансура, ОУН та 8-го батальйону Української добровольчої армії прийняли рішення добровільно передати залишки зброї Національній поліції.

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Процес передачі озброєння офіційно зафіксований 11 вересня в Донецькій області. На місці події були присутні керівники НПУ, правоохоронці Донеччини, Служби безпеки України, командування добровольчих підрозділів. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Під час передачі зброї були присутні слідчі та працівники вибухотехнічної служби. Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін подякував добровольцям, які п’ять років воювали проти проросійських бойовиків.

Нагадаємо, у липні в приватному домоволодінні у Новоайдарському районі Луганської області оперативники Служби безпеки України виявили великий арсенал зі зброєю. Правоохоронці заявили, що зброю накопичували для влаштування терактів на підконтрольних Києву територіях.