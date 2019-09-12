На Донбасі добровольчі підрозділи віддали озброєння Нацполіції (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n126672-na-donbasi-dobrovolchi-pidrozdily-viddaly-ozbroiennya-nacpoliciyi-foto-video.htmlРакурс
Добровольчі батальйони ім. Шейха Мансура, ОУН та 8-го батальйону Української добровольчої армії прийняли рішення добровільно передати залишки зброї Національній поліції.
Процес передачі озброєння офіційно зафіксований 11 вересня в Донецькій області. На місці події були присутні керівники НПУ, правоохоронці Донеччини, Служби безпеки України, командування добровольчих підрозділів. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.
Під час передачі зброї були присутні слідчі та працівники вибухотехнічної служби. Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін подякував добровольцям, які п’ять років воювали проти проросійських бойовиків.
Нагадаємо, у липні в приватному домоволодінні у Новоайдарському районі Луганської області оперативники Служби безпеки України виявили великий арсенал зі зброєю. Правоохоронці заявили, що зброю накопичували для влаштування терактів на підконтрольних Києву територіях.