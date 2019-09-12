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Випробування ракет. Фото: ТСН

Росія випробовувала ракету «Буревісник» щонайменше п’ять разів: всі запуски завершилися аваріями

12 вер 2019, 09:17
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Російська Федерація вже не вперше випробовує крилаті ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».

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Російські ракетники випробували такі ракети щонайменше п’ять разів. Усі запуски «Буревісника» завершилися невдачею. Про це повідомляє РБК із посиланням на американський телеканал CNBC, який цитує джерела з розвідки Сполучених Штатів Америки.

У звіті розвідки вказується, що РФ випробовує «Буревісник» з 2017 року. Всі ці випробування завершилися аваріями. Так, найтриваліший політ тривав всього більше двох хвилин, а найкоротший — лише 3−4 секунди. Після запуску контроль над ракетою втрачався.

У Пентагоні вважають, що Росія планує прискоритися над випробуванями, оскільки нові ракети повинні надійти на озброєння армії РФ до 2025 року.

Нагадаємо, 8 серпня у Росії стався вибух в результаті якого загинули п’ятеро вчених, ще троє осіб отримали поранення, а біля місця вибуху зареєстрували підвищений рівень радіації. У Росії загибель та поранення людей підтвердили лише через два дні після інциденту.

Російська влада заявляла, що вибух стався при випробуванні реактивної рідинної установки під час проведення робіт, пов’язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення.


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