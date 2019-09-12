Росія випробовувала ракету «Буревісник» щонайменше п’ять разів: всі запуски завершилися аваріямиhttps://racurs.ua/ua/n126673-rosiya-vyprobovuvala-raketu-burevisnyk-schonaymenshe-p-yat-raziv-vsi-zapusky-zavershylysya.htmlРакурс
Російська Федерація вже не вперше випробовує крилаті ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».
Російські ракетники випробували такі ракети щонайменше п’ять разів. Усі запуски «Буревісника» завершилися невдачею. Про це повідомляє РБК із посиланням на американський телеканал CNBC, який цитує джерела з розвідки Сполучених Штатів Америки.
У звіті розвідки вказується, що РФ випробовує «Буревісник» з 2017 року. Всі ці випробування завершилися аваріями. Так, найтриваліший політ тривав всього більше двох хвилин, а найкоротший — лише 3−4 секунди. Після запуску контроль над ракетою втрачався.
У Пентагоні вважають, що Росія планує прискоритися над випробуванями, оскільки нові ракети повинні надійти на озброєння армії РФ до 2025 року.
Нагадаємо, 8 серпня у Росії стався вибух в результаті якого загинули п’ятеро вчених, ще троє осіб отримали поранення, а біля місця вибуху зареєстрували підвищений рівень радіації. У Росії загибель та поранення людей підтвердили лише через два дні після інциденту.
Російська влада заявляла, що вибух стався при випробуванні реактивної рідинної установки під час проведення робіт, пов’язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення.