Розпуск ЦВК: у комісії відповіли на звинувачення Зеленського, фото — ТСН

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Центральна виборча комісія (ЦВК) відповіла на звинувачення президента України Володимира Зеленського, який спрямував у Раду подання щодо відставку складу комісії. Учора комітет Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендував парламенту розглянути подання про дострокове припинення повноважень складу ЦВК.

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Відставка складу комісії тягне за собою політичну відповідальність президента України і Верховної Ради. У ЦВК повідомили, що «готові сприйняти таке рішення», але відмовляються сприймати звинувачення, які «нівелюють факт проведення чесних, демократичних виборів і їх визнання народом України та міжнародною спільнотою».

У комісії пояснили логіку своїх дій щодо спірних моментів проведення парламентських виборів.

Щодо відмови реєстрації кандидатів, то ЦВК не має визначених законом повноважень перевіряти відомості, які надають кандидати стосовно їх місця роботи, адреси, освіти та інших персональних даних, а судова практика з цих питань є різною. Так само не може ЦВК й предметно перевіряти інформацію про приналежність кандидата до певної політичної партії.

Щодо подій в одномандатному виборчому окрузі № 169, то судом встановлено, що «ЦВК не мала на меті створити кандидату будь-які перешкоди в реалізації пасивного виборчого права». Водночас в комісії нагадали, що рішення про скасування реєстрації кандидата в цьому окрузі є типовим, оскільки Центрвиборчком скасував реєстрацію кількох десятків кандидатів.

Щодо округу № 198, то в рішенні суду від 9 вересня вказано, що з боку ЦВК не було жодних невиправданих зволікань щодо встановлення результатів виборів у даному окрузі. Станом на 11 вересня ЦВК вимушена відтермінувати початок повторного підрахунку голосів на виконання рішення суду.

Зеленський 9 вересня спрямував у парламент подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. Він пояснив, що комісія, мовляв, «проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість». Зокрема, президент послався на рішення Центрвиборчокму про відмову в реєстрації 28 кандидатів у нардепи.

Окремо Зеленський пригадав й історію щодо скасування реєстрації в окрузі № 198 самовисуванця Сергія Рудика. Згідно з даними сайту ЦВК, друге місце на виборах посіла в окрузі кандидатка від «Слуги народу» Наталія Д’яченко (27,36%), а розрив між опонентами становить 1 тис. 15 голосів.

Учора профільний комітет Ради підтримав подання Зеленського, причому його Рада може розглянути вже сьогодні.