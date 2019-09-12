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Затримали бойовика ЛНР. Фото: РБК-Україна

Зняли з автобуса й затримали: поліція викрила бойовика ЛНР, який прямував до Харкова

12 вер 2019, 10:26
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Співробітники Національної поліції затримали у Луганській області бойовика самопроголошеної Луганської народної республіки.

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Зловмисника виявили під час перевірки документів у пасажирів автобусу, який прямував до Харкова. Виявилося, що 35-річний мешканець міста Хрустальний за оперативною інформацією значиться, як учасник незаконного збройного формування так званої ЛНР. Про це 12 вересня повідомила прес-служба ГУ Нацполіції у Луганській області.

Виявилося, що найманець планував у Харкові відкрити візу до Прибалтики та почати життя «з чистого аркуша». Затриманий повідомив, що вступив до лав проросійських бойовиків у листопаді 2014 року. Він «служив» водієм у четвертій окремій мотострілковій бригаді народної міліції ЛНР. У його обов’язки входив перегін військової техніки з території РФ на тимчасово окуповану територію Луганщини.

Спершу найманцю за роботу щомісяця платили 300 дол., а згодом — 15 тис. руб. Зловмисник вирішив припинити «службу» й покинув лави бойовиків. Проти затриманого слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 червня у Запоріжжі затримали іноземця, який належав до міжнародного терористичного угруповання. Виявилося, що громадянин Таджикистану перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Джерело: Ракурс


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