Намет, у котрому проживав бойовик, фото: Національна поліція

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На Луганщині правоохоронці затримали 51-річного бойовика терористичної організації ЛНР, котрий мінував мости та автошляхи на підконтрольних Україні територіях Донбасу.

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Від правоохоронців він переховувався у лісі, де обладнав імпровізоване «житло». Затримали зловмисника, коли він прийшов до дому одного з пенсіонерів, щоб зарядити свій мобільний телефон. Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.

Зазначається, що зловмисник зізнався правоохоронцям, що мінував дорогу на Соледар та мости у Лисичанську, а також у 2014 році підірвав стратегічний Томашівський міст через річку Сіверський Донець між Лисичанському та Сєвєродонецьком.

До лав бойовиків він вступив у 2014 році, входив до складу бандформування «Полтинник», а також ніс службу на блокпостах та зводив фортифікаційні споруди.

За участь у незаконних збройних формуваннях та незаконне зберігання зброї й боєприпасів він з 2014 року перебував у розшуку.

У прес-центрі СБУ зазначають, що зловмисник два роки тому з особистих мотивів залишив тимчасово окуповані території. З того часу він переховувався у дружини, у знайомих у хлівах та гаражах у містах Сєвєродонецьку, Лисичанську, Привольї, Новодружеську. Крім того, він мешкав у наметі, котрий встановлював у лісах на околицях міст.

Під час обшуку правоохоронці вилучили в затриманого револьвер системи «Наган» часів Другої світової, майже 50 набоїв до гвинтівки калібру 7,62 мм, 18 набоїв травматичної дії калібру 9 мм, три штик-ножі до гвинтівки та стартовий пістолет «Шмайсер» калібру 9 мм, котрий містить ознаки переробки.

Триває слідство в межах відкритого кримінального провадження за ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу.

Також у зв’язку з його участі у підриві мосту розглядається можливість порушення щодо затриманого кримінального провадження за ст. 258−3 Кримінального кодексу (терористичний акт).

Нагадаємо, на Луганщині правоохоронці затримали бойовика, котрий на автобусі намагався дістатися Харкова, щоб відкрити візу до однієї з країн Балтії, де планував розпочати «нове життя».