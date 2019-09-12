Представлявся співробітником СБУ: на Одещині зловмисник вимагав гроші у травматолога. Фото: економічна правда

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Шахрай прикидався співробітником Служби безпеки України (СБУ) та вимагав у лікаря-травматолога з Одеської міської лікарні 50 тис. дол. хабаря.

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Зловмисник звинувачував медика у незаконній торгівлі препаратами та отриманні хабарів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Встановлено, що зловмисник звернувся до лікаря у квітні цього року і з того часу погрожував йому. Так, шахрай показав лікарю підроблені документи, фальшиве посвідчення СБУ та муляж вогнепальної зброї.

Оперативники затримали зловмисника у передмісті Одеси під час отримання траншу у розмірі 500 тис. грн. Також СБУ зафіксувала отримання шахраєм 3 тис. дол.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України. Шахраю повідомили про підозру та затримали до рішення суду.

Нагадаємо, шахраї від імені президента Володимира Зеленського вимагали півмільйона гривень за посаду у держпідприємстві «Укроборонпром».