Кнопкодави у парламенті: Зеленський обматюкав нардепів – Арахамія. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n126708-knopkodavy-u-parlamenti-zelenskyy-obmatukav-nardepiv-arahamiya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський обматюкав народних депутатів, яких викрили на кнопкодавстві на попередніх засіданнях Верховної Ради.

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За словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, Зеленський дуже бурхливо відреагував на порушення депутатів від своєї партії. Про це він розповів у коментарі «Українській правді» у кулуарах парламенту.

Арахамія пошуткував, що якщо убрати з реакції мати, то її не було. Також політик зазначив, що на засіданні фракції наступного тижня планують ще раз порушити питання з цього приводу.

За словами Арахамії, з нардепам провели бесіду, а у якості покарання вони передадуть свою місячну заробітну платну на благодійність. Політик наголосив, що партійна дисципліна у них тримається на ідеології, а не на кнуті.

Раніше ЗМІ вже повідомляли, що Зеленський іноді буває досить жорстким зі своїм оточенням та може матюкатися, однак у команді лайку сприймають як ознаку довіри.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні віце-спікер та представник Зеленського у парламенті Руслан Стефанчук прокоментував кнопкодавство народними депутатами.