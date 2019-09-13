Зеленський відреагував на кнопкодавство «слуг народу»: Нехай ухвалять закон про імперативний мандат. Фото: Крим.Реалії

https://racurs.ua/ua/n126746-zelenskyy-vidreaguvav-na-knopkodavstvo-slug-narodu-nehay-uhvalyat-zakon-pro-imperatyvnyy-mandat.html

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Кнопкодавство у Верховній Раді, на якому зловили членів партії «Слуга народу», прокоментував президент Володимир Зеленський.

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Залишаючи форум YES 2019 у Києві, він заявив журналістам, що глава держави не може контролювати кожного народного депутата. Також Зеленський назвав кнопкодавство своїх соратників «їхньою великою помилкою».

На запитання про те, чи позбавлятимуть мандата викритих у неперсональному голосуванні нардепів, президент заявив, що на це є закон.

Нехай депутати ухвалять закон про імперативний мандат, нехай закон регулює їхню справу, а не президент регулює кожного депутата, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 12 вересня депутатів парламенту від президентської партії «Слуга народу» Сергія Литвиненка та Олену Копанчук змусили публічно вибачитися за кнопкодавство. На ранковому засіданні Ради вони спробували пояснити, що у їхніх діях не було злого умислу, а насправді вони хотіли підтримати швидкість голосування.

Після цього глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Зеленський бурхливо відреагував на порушення своїх депутатів, обматюкавши їх.