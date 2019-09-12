Слуги народу вибачилися за кнопкодавство, фото — Цензор

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Депутати Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Сергій Литвиненко та Олена Копанчук 12 вересня офіційно вибачилися перед Радою та громадянами за факти неособистого голосування.

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Литвиненко на ранковому засіданні Ради пояснив, що у його діях не було умислу, а він лише мав намір підтримати швидкість голосування.

Голосування проводилося в турборежимі, — заявив нардеп.

Він пообіцяв перерахувати місячну зарплату на благодійність.

Олена Копанчук також перепросила за кнопкодавство і повідомила, що їм було важливо, аби «законопроект було проголосовано».

Це важливий для мене урок на все життя, — заявила нардеп і також пообіцяла перерахувати зарплату на благодійність.

Копанчук учора зняли на відео, коли вона голосувала за свого сусіда-однопартійця В’ячеслава Рубльова, а мажоритарник від президентської партії Сергій Литвиненко 3 вересня проголосував за свого сусіда, ймовірно, Олександра Скічка.

Перший віце-спікер Стефанчук учора наголосив, що завтра планує направити до комітету з питань регламенту звернення з вимогою розібратись у цих інцидентах та дати їм правову оцінку.