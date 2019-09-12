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Ракурс
"Слуги народа" извинились за кнопкодавство, фото — Цензор

«Хотел поддержать турборежим»: «Слуги народа» извинились за кнопкодавство

12 сен 2019, 10:26
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Депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Сергей Литвиненко и Елена Копанчук 12 сентября официально извинились перед Радой и гражданами за факты неличного голосования.

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Литвиненко на утреннем заседании Рады пояснил, что в его действиях не было умысла, а он только намеревался поддержать скорость голосования.

Голосование проводилось в турборежиме, — заявил нардеп.

Он пообещал перечислить месячную зарплату на благотворительность.

Елена Копанчук также извинилась за кнопкодавство и сообщила, что им важно, чтобы «законопроект был проголосован».

Это важный для меня урок на всю жизнь, — заявила нардеп и также пообещала перечислить зарплату на благотворительность.

Копанчук вчера сняли на видео, когда она голосовала за своего соседа-однопартийца Вячеслава Рублева, а мажоритарщик от президентской партии Сергей Литвиненко 3 сентября проголосовал за своего соседа, вероятно, Александра Скичко.

Первый вице-спикер Стефанчук вчера отметил, что завтра планирует направить в комитет по вопросам регламента обращение с требованием разобраться в этих инцидентах и ​​дать им правовую оценку.

Источник: Ракурс


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