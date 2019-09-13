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Розпуск ЦВК: озвучено нові подробиці рішення Ради. Фото: ZIK

Розпуск ЦВК: озвучено нові подробиці рішення Ради

13 вер 2019, 14:44
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Розпуск Центральної виборчої комісії сьогодні підтримали народні депутати України, і вже з завтрашнього дня кожна депутатська фракція зможе подавати своїх кандидатів на посаду членів ЦВК.

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Кандидати, подані від фракцій, призначатимуться відповідно до їх чисельності. Про це сьогодні заявив депутат від «Слуги народу» Олександр Качура, повідомляють УНН.

Він зазначив, що обиратися нові члени ЦВК будуть за квотним принципом. Остаточний список нових членів Центрвиборчкому може бути сформований до кінця жовтня.

Качура сказав, що в новому складі ЦВК буде 15 членів, а не 17, як зараз. За його словами, в «Слузі народу» відбирати кандидатів будуть за професійною ознакою.

Народний обранець також не виключив, що пропозиції увійти в новий склад відомства отримають деякі нинішні члени, «якщо вони є професіоналами і чесними людьми».

Нагадаємо, що розпуск ЦВК, ініційований президентом Володимиром Зеленським, сьогодні підтримала Верховна Рада України. Проект постанови № 2127 зібрав 341 голос «за», проти голосував 41 народний депутат.​


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