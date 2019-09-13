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Роспуск ЦИК: озвучены новые подробности решения Рады. Фото: ZIK

Роспуск ЦИК: озвучены новые подробности решения Рады

13 сен 2019, 14:44
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Роспуск Центральной избирательной комиссии сегодня поддержали народные депутаты Украины, и уже с завтрашнего дня каждая депутатская фракция сможет подавать своих кандидатов на должность членов ЦИК.

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Кандидаты, поданные от фракций, будут назначаться в соответствии с их численностью. Об этом сегодня заявил депутат от «Слуги народа» Александр Качура, сообщают УНН.

Он отметил, что избираться новые члены ЦИК будут по квотному принципу. Окончательный список новых членов Центризбиркома может быть сформирован до конца октября.

Качура сказал, что в новом составе ЦИК будет 15 членов, а не 17, как сейчас. По его словам, в «Слуге народа» отбирать кандидатов будут по профессиональному признаку.

Народный избранник также не исключил, что предложения войти в новый состав ведомства получат некоторые нынешние ее члены, «если они являются профессионалами и честными людьми».

Напомним, что роспуск ЦИК, инициированный президентом Владимиром Зеленским, сегодня поддержала Верховная Рада Украины. Проект постановления № 2127 собрал 341 голос «за», против голосовал 41 народный депутат.​


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