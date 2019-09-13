В Париже встало метро: что произошло. Фото: Le Figaro

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Метро в Париже приостановило свою работу. Работники общественного транспорта и метрополитена устроили масштабную акцию протеста и массово не вышли на работу из-за непопулярной пенсионной реформы властей Франции. Это самая масштабная забастовка транспортников за последние 12 лет.

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Парализованы 10 из 16 линий парижского метро, также закрыты две из трех пригородных железнодорожных линий. Только часть автобусов и трамваев ходила в утренний час пик, местные жители были вынуждены добираться на работу пешком или на велосипедах, сообщает Le Figaro.

В результате акции протеста в Париже образовались километровые пробки. По информации издания, вечером, возможно, будут работать только две линии метро, поезда будут ездить без машинистов.

Профсоюзы столицы Франции назвали акцию протеста предупреждением для правительства, которое планирует провести одну из самых непопулярных реформ президентства Эммануэля Макрона — объединить 42 различные пенсионные системы страны в одну, основанную на баллах.

Между тем напомним, что ранее Макрон заявил об угрозе «исчезновения Европы» без переосмысления стратегии в отношении России.