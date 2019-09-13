Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Париже встало метро: что произошло. Фото: Le Figaro

В Париже встало метро: что произошло (ФОТО, ВИДЕО)

13 сен 2019, 14:38
999

Метро в Париже приостановило свою работу. Работники общественного транспорта и метрополитена устроили масштабную акцию протеста и массово не вышли на работу из-за непопулярной пенсионной реформы властей Франции. Это самая масштабная забастовка транспортников за последние 12 лет.

Loading...

Парализованы 10 из 16 линий парижского метро, также закрыты две из трех пригородных железнодорожных линий. Только часть автобусов и трамваев ходила в утренний час пик, местные жители были вынуждены добираться на работу пешком или на велосипедах, сообщает Le Figaro.

В результате акции протеста в Париже образовались километровые пробки. По информации издания, вечером, возможно, будут работать только две линии метро, поезда будут ездить без машинистов.

В Париже встало метро: что произошло. Фото: EPA/UPG

Профсоюзы столицы Франции назвали акцию протеста предупреждением для правительства, которое планирует провести одну из самых непопулярных реформ президентства Эммануэля Макрона — объединить 42 различные пенсионные системы страны в одну, основанную на баллах.

Между тем напомним, что ранее Макрон заявил об угрозе «исчезновения Европы» без переосмысления стратегии в отношении России.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Обыск в банке Порошенко: в ГБР объяснили причину следственных действий

Государственное бюро расследований устроило обыски в «Международном инвестиционном банке» в рамках уголовного производства о махинациях при покупке-продаже завода «Кузница на Рыбальском»

Правовые новости
15:43

Суд отправил в СИЗО администратора сгоревшего отеля «Токио стар» (ФОТО)

Служители Фемиды арестовали администратора одесской гостиницы «Токио стар» Ирину Паровик. Ее подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к гибели девяти человек

Правовые новости
15:07

Допрос Порошенко: экс-президент рассказал, о чем его спрашивали в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что на сегодняшнем допросе в Государственном бюро расследований речь шла о ренационализации «ПриватБанка» и о попадании в плен моряков

Новости Украины
13:36
Новости партнеров
Загрузка...