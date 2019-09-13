Голосование в Верховной Раде. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n126743-rada-uprostila-proceduru-arendy-gosudarstvennogo-i-kommunalnogo-imuschestva.html

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Верховная Рада Украины 13 сентября проголосовала в первом чтении за проект закона № 1055−1 «Об аренде государственного и коммунального имущества».

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Таким образом народные избранники сделали первый шаг к упрощению и совершенствованию процедуры аренды госимущества и имущества коммунальной собственности. Законопроект поддержали 296 нардепов, сообщалось в трансляции сегодняшней сессии ВРУ.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечали, что процедура аренды сейчас регулируется законом «Об аренде государственного и коммунального имущества». Он был принят еще в 1992 году и не отвечает требованиям современности.

Сейчас арендованное имущество часто используется неэффективно, попадает не в те руки, из-за чего государство получает из аренды копейки, а реальную арендную плату заносят в конвертах ответственным чиновникам, — отметили в «Слуге народа».

Принятый проект закона предлагает передавать государственное и коммунальное имущество в аренду только на открытых аукционах в системе «ProZorro.Продажи». Авторы идеи утверждают, что это исключит коррупционную составляющую и направит теневые средства в государственный и местный бюджеты. Законодатели ожидают, что объекты государственной и коммунальной собственности окажутся в действительно заботливых руках и перестанут приходить в упадок, терять капитализацию и инвестиционную привлекательность.

В проекте закона отмечается, что объектами аренды не могут быть казенные предприятия, действующие учреждения образования, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы, атомные электростанции и гидроэлектростанции с плотинами, метрополитен, подразделения пожарной охраны, объекты спортивной инфраструктуры, средства правительственной, фельдъегерской и специальной связи, архивы, памятники археологии, научные объекты, автомобильные дороги (кроме тех, что принадлежат предприятиям), магистральные железнодорожные линии общего пользования и размещенные на них технологические сооружения, акватории морских портов, гидротехнические сооружения, аэродромы, водохранилища и водохозяйственные каналы комплексного назначения, места захоронения и защитные сооружения гражданской защиты.

Принятый закон также регулирует этапы передачи имущества в аренду, определяет стоимость объекта аренды, стартовую арендную плату, сроки аренды и порядок проведения аукциона по аренде.

Напомним, сегодня народные депутаты украинского парламента приняли в первом чтении проект закона № 1010 «О внесении изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции. Документ предусматривает предоставление вознаграждения для граждан, которые помогают разоблачать коррупционеров.