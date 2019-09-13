Местные выборы: в Раде озвучили сроки проведения. Фото: БезТабу

https://racurs.ua/n126742-mestnye-vybory-v-rade-ozvuchili-sroki-provedeniya.html

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​Местные выборы в Украине будут проведены весной следующего года. Об этом заявила представитель правительства в украинском парламенте Ирина Верещук.

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По ее словам, скорее всего, выборы в органы местной власти состоятся в апреле. В комментарии «РБК-Украина» сегодня она уточнила, что в данный момент нет возможности провести их в более ранние сроки.

Верещук отметила, что выборы не могут пройти раньше из-за необходимости внести изменения в избирательное законодательство. Она заверила, что до нового года этого точно не произойдет. По словам Верещук, Рада должна принять полный перечень законопроектов по выборам, а отдельной задачей она назвала принятие закона о столице.

Изначально местные выборы были запланированы на октябрь 2020 года.

В конце августа глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что выборы в местные органы самоуправления смогут провести после завершения реформы децентрализации.

Напомним, что сегодня Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Эксперты называют одной из причин роспуска ЦИК вероятные местные выборы, а, возможно, даже и внеочередные парламентские.