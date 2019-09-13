Місцеві вибори: в Раді озвучили терміни проведення. Фото: БезТабу

https://racurs.ua/ua/n126742-miscevi-vybory-v-radi-ozvuchyly-terminy-provedennya.html

Ракурс

​Місцеві вибори в Україні будуть проведені навесні наступного року. Про це заявила представник уряду в українському парламенті Ірина Верещук.

Loading...

За її словами, швидше за все, вибори в органи місцевої влади відбудуться в квітні. У коментарі «РБК-Україна» сьогодні вона сказала, що в даний момент немає можливості провести їх у більш ранні терміни.

Верещук зазначила, що вибори не можуть пройти раніше, через необхідність внести зміни до виборчого законодавства. Вона запевнила, що до нового року цього точно не станеться. За словами Верещук, Рада повинна прийняти повний перелік законопроектів щодо виборів, а окремим завданням вона назвала прийняття закону про столицю.

Спочатку місцеві вибори були заплановані на жовтень 2020 року.

Наприкінці серпня глава Офісу президента Андрій Богдан повідомив, що вибори в місцеві органи самоврядування зможуть провести після завершення реформи децентралізації.

Нагадаємо, що сьогодні Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Експерти називають однією з причин розпуску ЦВК ймовірні місцеві вибори, а, можливо, навіть і позачергові парламентські.