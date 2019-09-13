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Екс-президент Петро Порошенко. Фото: 24 канал

Обшук у банку Порошенка влаштували співробітники ДБР (ФОТО)

13 вер 2019, 13:51
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Державне бюро розслідувань 13 вересня влаштувало обшуки в будівлі банку, який належить колишньому президенту України та нардепу від «Європейської солідарності» Петру Порошенку.

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Правоохоронці завітали до «Міжнародного інвестиційного банку», який розташований у Києві на вул. Цитадельна. Присутні в банку силовики ситуацію коментують неохоче, кажуть — усі питання до слідчого. У ДБР наразі інформацію коментувати відмовляються. Про це повідомляє «24 канал».

Представники банку зазначили, що інформацією про обшуки не володіють. Правоохоронці спершу не допускали в приміщення адвокатів, але згодом впустили.

Інформацію про обшуки також підтвердив заступник глави колишнього президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов у Telegram. За його інформацією, слідчі дії в банку Порошенка пов’язані з епізодом «щодо зняття Порошенком у період травня-червня 2019 року 340 кг раніше відмитих в офшорах готівкових доларів».

Обшуки в банку Порошенка. Фото: 24 канал

Обшуки в банку Порошенка. Фото: 24 канал

Обшуки в банку Порошенка. Фото: 24 канал

Нагадаємо, 13 вересня Петро Порошенко з’явився на допит в Державне бюро розслідувань. Стосовно екс-глави держави ДБР розслідує 11 кримінальних проваджень. Серед них є провадження про можливе захоплення влади та ймовірне ухилення від сплати податків.


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