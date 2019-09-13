Порошенко з'явився на допит в ДБР. Фото: Факти

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Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, сьогодні з’явився на допит в Державне бюро розслідувань. Допит колишнього глави держави розпочався о 10.00.

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При цьому поки залишається невідомим, за яким з кримінальних проваджень Порошенка викликали в офіс ДБР. Про це в коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомила його адвокат Анжеліка Іванова.

Стосовно екс-глави держави ДБР розслідують 11 кримінальних проваджень. Серед них є провадження про можливе захоплення влади та ймовірне ухилення від сплати податків.

Востаннє Порошенко проігнорував виклик на допит 10 вересня. Тоді його адвокат Ігор Головань заявив, що в ДБР з незрозумілих причин не враховують календар пленарних засідань українського парламенту. Він додав, що відомство має розуміти, що неявка на допит через засідання Ради є поважною причиною.

Тоді ж Головань приніс письмові свідчення Порошенка, але не став уточнювати, за яким з кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що 6 вересня в ДБР заявили, що у відомства є ще п’ять повісток на допит для п’ятого президента України. Вони повинні відбутися 10, 13, 18, 27 вересня і 3 жовтня.