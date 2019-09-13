Порошенко явился на допрос в ГБР. Фото: Факты

https://racurs.ua/n126731-poroshenko-yavilsya-na-dopros-v-gbr-translyaciya.html

Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, сегодня явился на допрос в Государственное бюро расследований. Допрос бывшего главы государства начался в 10.00.

Loading...

При этом пока остается неизвестным, по какому из уголовных производств Порошенко вызвали в офис ГБР. Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» сообщила его адвокат Анжелика Иванова.

В отношении экс-главы государства ГБР расследуют 11 уголовных производств. Среди них есть производство о возможном захвате власти и вероятном уклонении от уплаты налогов.

В последний раз Порошенко проигнорировал вызов на допрос 10 сентября. Тогда его адвокат Игорь Головань заявил, что в ГБР по непонятным причинам не учитывают календарь пленарных заседаний украинского парламент. Он добавил, что ведомство должно понимать, что неявка на допрос из-за заседания Рады является уважительной причиной.

Тогда же Головань принес письменные показания Порошенко, но не стал уточнять, по какому из уголовных производств.

Напомним, что 6 сентября в ГБР заявили, что у ведомства есть еще пять повесток на допрос для пятого президента Украины. Они должны состояться 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября.