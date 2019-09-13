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Ракурс
Пожар на полигоне. Фото: ГСЧС

Пожар на военном полигоне под Харьковом: школы и детсады закрыли из-за загрязненного воздуха (ФОТО, ВИДЕО)

13 сен 2019, 11:06
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Пожар на военном полигоне в Харьковской области привел к тому, что власть вынуждена была закрыть несколько учебных заведений.

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Так, из-за едкого дыма и загрязненного воздуха с 13 по 16 сентября приостановлен образовательный процесс в Клугино-Башкировской школе, дошкольных учебных заведениях № 2 и «Веселочка» при военной части А-0501. Кроме того, ограничено проведение учебных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом говорится в распоряжении городского головы Чугуева Галины Минаевой, что опубликованное на веб-странице мэрии.

В течение последних недель Чугуев страдает от последствий пожара на территории военного полигона вблизи Клугино-Башкировки. Едкий дым накрывает город, особенно ночью и утром. Спасатели призывают чугуевцев не паниковать и уверяют, что для полного тушения пожара делается все необходимое, — говорится в обращении городского головы к местных жителей.

Тем временем в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что пожар на полигоне вспыхнул 9 сентября. Тогда вблизи села Клугино-Башкировка Чугуевского района горел камыш, трава и хвойная подстилка отдельными ячейками на общей площади около 10 га. Пожарные до сих пор борются с пожаром. Задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники, тяжелая инженерная техника типа ИМР-2 и вертолет МИ-8.

В ведомстве заявили, что ситуация на полигоне контролируемая, угрозы распространения пожара на территорию складов ракетно-артиллерийского вооружения нет. Однако уровень загрязнения воздуха на сегодняшний день, особенно в отдельных районах города, не соответствует санитарным нормам.

Пожар на полигоне. Фото: ГСЧС

Пожар на полигоне. Фото: ГСЧС

Напомним, 10 сентября произошел пожар в международном аэропорту «Борисполь» под Киевом. Возгорание произошло на территории аэропорта по терминалу «B».

Источник: Ракурс


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