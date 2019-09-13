Самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма — Зеленский. Фото: Акценты

https://racurs.ua/n126729-samaya-slojnaya-situaciya-budet-s-vozvrascheniem-kryma-zelenskiy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что стране будет крайне сложно вернуть оккупированной Россией Крымский полуостров. Об этом он заявил сегодня во время форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

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По словам главы государства, у него есть несколько идей касательно того, как вернуть полуостров. При это озвучивать хотя бы одну из них он отказался, сообщает «РБК-Украина».

Прези​дент отметил, что вопрос будет обсуждать на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Также Зеленский призвал международное сообщество сохранить санкции против России. По его словам, ограничительные меры являются самыми жесткими налогами, необходимыми для мирового порядка.

Иногда они думают о снятии санкций. Вы теряете деньги, извините, мы теряем людей. Санкции — это те самые жесткие налоги, необходимые для мирового порядка. Это налог ради мира и пока он не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены, — сказал он.

Высказался Зеленский и о возможном введении миротворческой миссии на Донбасс. По его словам, в данный момент такой вариант развития событий не рассматривается. Он отметил, что очень осторожно относится к этой теме, так как не хочет, чтобы в Украине произошел Приднепровский сценарий. При этом Зеленский добавил, что будет рад присутствию миротворцев на границе Украины и РФ.

Напомним, что Верховная Рада Украины признала недавние «выборы» в оккупированном и аннексированном Крыму нелегитимными.