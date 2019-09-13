Зеленский призвал сообщество не отменять санкции против РФ. Фото: president.gov.ua/

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Санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма и поддержку боевиков на Донбассе должны быть сохранены.

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Международное сообщество должно сохранить антироссийские санкции, давить ими на Москву. Об этом 13 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский на 16-м форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, трансляция мероприятия проводилась на странице Офиса президента в Facebook.

По словам Зеленского, санкции — это жесткие налоги, которые необходимы для соблюдения порядка в мире. Президент подчеркнул, что в результате агрессии России Украина теряет своих граждан.

Иногда международные партнеры думают о снятии санкций. Вы теряете деньги, извините, мы теряем людей. Санкции — это те самые жесткие налоги необходимые для мирового порядка. Это налог ради мира и пока он не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены, — отметил глава государства.

Напомним, 12 сентября Европейский Союз принял решение еще на шесть месяцев продлить санкции против лиц и компаний, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Ограничительные меры, которые вводятся против 170 физических лиц и 44 юридических лица, продлены до 15 марта 2020 года.