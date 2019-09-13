Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский призвал сообщество не отменять санкции против РФ. Фото: president.gov.ua/

«Вы теряете деньги, а мы теряем людей»: Зеленский призвал западных партнеров сохранить санкции против РФ

13 сен 2019, 10:36
999

Санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма и поддержку боевиков на Донбассе должны быть сохранены.

Loading...

Международное сообщество должно сохранить антироссийские санкции, давить ими на Москву. Об этом 13 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский на 16-м форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, трансляция мероприятия проводилась на странице Офиса президента в Facebook.

По словам Зеленского, санкции — это жесткие налоги, которые необходимы для соблюдения порядка в мире. Президент подчеркнул, что в результате агрессии России Украина теряет своих граждан.

Иногда международные партнеры думают о снятии санкций. Вы теряете деньги, извините, мы теряем людей. Санкции — это те самые жесткие налоги необходимые для мирового порядка. Это налог ради мира и пока он не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены, — отметил глава государства.

Напомним, 12 сентября Европейский Союз принял решение еще на шесть месяцев продлить санкции против лиц и компаний, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Ограничительные меры, которые вводятся против 170 физических лиц и 44 юридических лица, продлены до 15 марта 2020 года.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

«Вы теряете деньги, а мы теряем людей»: Зеленский призвал западных партнеров сохранить санкции против РФ

Глава украинского государства Владимир Зеленский убежден, что сейчас крайне важно сохранить введенные против Российской Федерации санкции за агрессию против Украины

Новости Украины
10:36

Рада поддержала законопроект, призванный разгрузить Верховный суд

Народные избранники поддержали законопроект № 1026 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда и по срокам возврата административных дел»

Правовые новости
19:14   12 сен
Новости партнеров
Загрузка...