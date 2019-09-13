Гриб рассказал, почему не пожал руку Зеленскому. Фото: Hyser

https://racurs.ua/n126727-grib-rasskazal-pochemu-ne-pojal-ruku-zelenskomu.html

Ракурс

Павел Гриб, украинский политзаключенный, не узнал президента Украины Владимира Зеленского по прилету в аэропорт «Борисполь». Именно по этой причине он не протянул руку главе государства, когда тот хотел с ним поздороваться.

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По словам Гриба, в момент, когда его приветствовал президент Украины, он был дезориентирован. В интервью «BBC News Україна» политзаключенный подчеркнул, что сожалеет о произошедшем.

Сначала просто спустился, ничего не увидев. Затем подбежали родные… Я не мог даже журналистам смотреть в глаза. Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так случилось, — сказал он.

Сам инцидент произошел 7 сентября в аэропорту «Борисполь», куда прилетел самолет с украинскими политзаключенными из РФ. Первым каждого из освобожденных встречал президент Украины. Гриб вышел из самолета последним. Когда он подошел к Зеленскому, тот протянул ему руку, но политзаключенный по непонятной причине ответных действий не сделал.

Напомним, что 8 сентября​ Гриб рассказал, как проходило его двухлетнее содержание в России.