Сегодня проходит очередное заседание ВРУ. Фото: Gleb Garanich

https://racurs.ua/n126724-verhovnaya-rada-rassmatrivaet-prezidentskiy-proekt-zakona-ob-oblichitelyah-korrupcii-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 13 сентября проводит утреннее пленарное заседание. Сегодня утром народные избранники планируют включить в повестку дня заседания и по результатам рассмотрения принять решение по ряду проектов законов.

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Первым нардепы рассмотрят законопроект № 1010 «О внесении изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции. Документ был внесен на рассмотрение парламента президентом Украины Владимиром Зеленский, он определен как неотложный для внеочередного рассмотрения. Задача этого закона — определить правовой статус обличителей — лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения. Также предлагается установить их права, гарантии и механизмы защиты таких лиц. Об этом сообщается в повестке дня ВРУ, которая опубликована на веб-странице парламента.

Также избранники сегодня утром хотят рассмотреть законопроект № 1042 «О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно планирования и системности в законотворческой деятельности Верховной Рады Украины», проект закона № 1054, которым предлагается признать таким, что потерял силу, закон «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Кроме того, парламентарии должны принять решение по законопроекту № 1060 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности», внести изменения в некоторые законы относительно государственного регулирования космической деятельности. Проектом закона № 1051 предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Напомним, 12 сентября парламент Украины поддержал в первом и втором чтениях законопроект № 1030, который предусматривает откладывание введения штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации еще на три месяца.