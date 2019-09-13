Лавров заявил о завершении войны в Сирии. Фото: ИноСМИ

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Ракурс

Война в Сирии закончилась, напряженность в стране сохраняется только на неподконтрольных правительству территориях.

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Неспокойно в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат. Эти территории не контролируют войска сирийского президента Башар аль-Асада. Об этом в интервью российской газете «Труд» заявил министр иностранных дело Российской Федерации Сергей Лавров, 13 сентября передает РБК.

Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни, — отметил дипломат.

Глава МИД добавил, что Россия не планирует пока уходить из Сирии. Москва будет поддерживать политический процесс по урегулированию сирийского кризиса для стабилизации обстановки в стране, так и во всем регионе. Также планируется предоставление гуманитарной помощи.

Как известно, война в Сирии продолжается с 2011 года. Тогда рядом арабских стран прокатилась волна антиправительственных восстаний. С тех пор власти Сирии ведут боевые действия против различных оппозиционных сил. Среди противников правительства и исламистская террористическая организация «Исламское государство». США и союзники, которые воевали против ИГИЛ в Сирии и помогали повстанцам, неоднократно обвиняли сирийское правительство применение в войне запрещенного химического, оружия.

Напомним, в марте подразделения «Демократических сил Сирии» (SDF) успешно штурмовали город Багуз и уничтожили террористов, которые контролировали город. Таким образом в Сирии был уничтожен последний оплот боевиков «Исламского государства».