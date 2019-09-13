Лавров заявив про завершення війни в Сирії. Фото: ИноСМИ

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Війна в Сирії завершилася, напруженість в країні зберігається лише на непідконтрольних уряду територіях.

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Неспокійно в провінції Ідліб та в районі східного берега річки Євфрат. Ці території не контролюють війська сирійського президента Башар аль-Асада. Про це в інтерв’ю російській газеті «Труд» заявив міністр закордонних справа Російської Федерації Сергій Лавров, 13 вересня передає РБК.

Війна в Сирії дійсно закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя, — зазначив дипломат.

Глава МЗС додав, що Росія не планує поки йти з Сирії. Москва підтримуватиме політичний процес з врегулювання сирійського кризи для стабілізації обстановки в країні, так і в усьому регіоні. Також планується надання гуманітарної допомоги.

Як відомо, війна у Сирії триває з 2011 року. Тоді низкою арабських країн прокотилася хвиля антиурядових повстань. З того часу влада Сирії веде бойові дії проти різних опозиційних сил. Серед противників уряду й ісламістська терористична організація «Ісламська держава». США та союзники, які воювали проти ІДІЛ у Сирії та допомагали повстанцям, неодноразово закидали сирійському уряду застосування у війні забороненої хімічної, зброї.

Нагадаємо, у березні підрозділи «Демократичних сил Сирії» (SDF) успішно штурмували місто Багуз й знищили терористів, які контролювали місто. Таким чином в Сирії було знищено останній оплот бойовиків «Ісламської держави».