Громадянин України визнав себе винним в кібератаках на США, йому загрожує 25 років в'язниці. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n126725-gromadyanyn-ukrayiny-vyznav-sebe-vynnym-v-kiberatakah-na-ssha-yomu-zagrojuie-25-rokiv-v-yaznyci.html

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Федір Гладир, громадянин України, підозрюваний у скоєнні кібератак на США, визнав себе винним у суді. Він пішов на угоду зі слідством, щоб зменшити термін ув’язнення.

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Також 34-річного українця підозрюють у шахрайстві. Його адвокат в коментарі «Радіо Свобода» заявив, що в разі відмови від угоди з судом Гладир отримав би тюремний термін, який би обчислювався багатьма десятиліттями і століттями.

За умовами угоди, українець визнав себе винним у скоєнні кібератак і шахрайстві. Взамін на це з нього були зняті інші звинувачення.

За інформацією адвоката, вирок громадянину України буде винесено наступного року.

Гладир і ще двоє українців проходять у справі про хакерську групу FIN7. Як зазначають у ФБР, дана група викрала дані близько 15 млн кредитних і дебетових карток компаній Chipotle і Arby. Після цього картки вони продавали на підпільних ринках.

Нагадаємо, що про арешт Гладиря та ще двох українців стало відомо в серпні минулого року. Гладир був затриманий у Німеччині, звідки його екстрадували до США. Восени 2018 року він вперше постав перед судом. ​