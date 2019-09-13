На хабарі в 60 тис. грн в Києві погоріли чиновник Держпраці і адвокат. Фото: sud.ua

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На хабарі в Києві погоріли чиновник Генерального управління Держпраці в Київській області та адвокат. Обидва були затримані напередодні під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 60 тис. грн.

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За даними слідства, керівник одного з підрозділів Генерального управління Держпраці в Київській області вимагав від суб'єкта господарювання хабар, за який обіцяв не вносити в акт перевірки виявлені порушення, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Чиновника і адвоката, який виступав посередником, правоохоронці затримали відразу після отримання неправомірної вигоди. Зараз у прокуратурі вирішують питання про оголошення підозри у вчиненні корупційного злочину.

У відомстві уточнили, що стосовно затриманих розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою).

В операції по затриманню чиновника і адвоката також брали участь співробітники Служби безпеки України.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро 11 вересня затримало в Одесі виконуючого обов’язки голови Служби автодоріг Миколаївської області Андрія Максименка, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.​