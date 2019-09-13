На взятке в 60 тыс. грн в Киеве погорели чиновник Гоструда и адвокат. Фото: sud.ua

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На взятке в Киеве погорели чиновник Генерального управления Гоструда в Киевской области и адвокат. Оба были задержаны накануне во время получения неправомерной выгоды в размере 60 тыс. грн.

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По данным следствия, руководитель одного из подразделений Генерального управления Гоструда в Киевской области вымогал от субъекта хозяйствования взятку, за которую обещал не вносить в акт проверки выявленные нарушения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Чиновника и адвоката, который выступал посредником, правоохранители задержали сразу после получения неправомерной выгоды. Сейчас в прокуратуре решают вопрос об объявлении подозрения в совершении коррупционного преступления.

В ведомстве уточнили, что в отношении задержанных начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом).

В операции по задержанию чиновника и адвоката также принимали участие сотрудники Службы безопасности Украины.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро 11 сентября задержало в Одессе исполняющего обязанности председателя Службы автодорог Николаевской области Андрея Максименко, который подозревается в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.​