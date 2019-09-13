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"Гори в аду!": Сенцов публично сжег свою тюремную робу. Фото: Цензор.НЕТ

«Гори в аду!»: Сенцов публично сжег свою тюремную робу (ВИДЕО)

13 сен 2019, 08:52
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Олег Сенцов, украинский режиссер и политзаключенный, сжег тюремную робу, в которой он отбывал наказание по сфабрикованному делу в Российской Федерации.

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Вчера вечером в окружении активистов и родственников Сенцов облил одежду бензином и поджег. Трансляцию с места событий в Facebook вел активист Макс Прокопенко.

При этом украинский режиссер заявил, что «роба заключенного — самая ненавистная вещь на Земле, которую он не любит». Также он добавил фразу: «ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний — ред.) России, гори в аду!».

Люди, которые присутствовали на месте событий, выкрикивали из толпы «Слава Украине!» и «Хорошо горит!».

Сенцов вернулся в Украину 7 сентября в рамках масштабного обмена между Украиной и РФ, который проходил в формате «35 на 35». В России украинского режиссера приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Здесь его обвинили в якобы организации террористических актов на территории Крыма.

Напомним, что 10 сентября на пресс-конференции в Киеве Сенцов рассказал о том, чем планирует заниматься после освобождения из российского плена.

Источник: Ракурс


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