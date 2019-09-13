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"Горі в пеклі!": Сенцов публічно спалив свою тюремну робу. Фото: Цензор.НЕТ

«Горі в пеклі!»: Сенцов публічно спалив свою тюремну робу (ВІДЕО)

13 вер 2019, 08:52
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Олег Сенцов, український режисер і політв’язень, спалив тюремну робу, в якій він відбував покарання по сфабрикованій справі в Російській Федерації.

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Вчора ввечері в оточенні активістів і родичів Сенцов облив одяг бензином і підпалив. Трансляцію з місця подій у Facebook вів активіст Макс Прокопенко.

При цьому український режисер заявив, що «роба в’язня — найненависніша річ на Землі, яку він не любить». Також він додав фразу: «ФСВП (Федеральна служба виконання покарань — ред.) Росії, гори в пеклі!».

Люди, які були присутні на місці подій, вигукували з натовпу «Слава Україні!» і «Добре горить!».

Сенцов повернувся в Україну 7 вересня в рамках масштабного обміну між Україною і РФ, який проходив у форматі «35 на 35». У Росії українського режисера засудили до 20 років колонії суворого режиму. Тут його звинуватили в нібито організації терористичних актів на території Криму.

Нагадаємо, що 10 вересня на прес-конференції в Києві Сенцов розповів про те, чим планує займатися після звільнення з російського полону.

Джерело: Ракурс


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