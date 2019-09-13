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"Горі в пеклі!": Сенцов публічно спалив свою тюремну робу. Фото: Цензор.НЕТ
«Горі в пеклі!»: Сенцов публічно спалив свою тюремну робу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n126722-gori-v-pekli-sencov-publichno-spalyv-svou-turemnu-robu-video.htmlРакурс
Олег Сенцов, український режисер і політв’язень, спалив тюремну робу, в якій він відбував покарання по сфабрикованій справі в Російській Федерації.
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Вчора ввечері в оточенні активістів і родичів Сенцов облив одяг бензином і підпалив. Трансляцію з місця подій у Facebook вів активіст Макс Прокопенко.
При цьому український режисер заявив, що «роба в’язня — найненависніша річ на Землі, яку він не любить». Також він додав фразу: «ФСВП (Федеральна служба виконання покарань — ред.) Росії, гори в пеклі!».
Люди, які були присутні на місці подій, вигукували з натовпу «Слава Україні!» і «Добре горить!».
Сенцов повернувся в Україну 7 вересня в рамках масштабного обміну між Україною і РФ, який проходив у форматі «35 на 35». У Росії українського режисера засудили до 20 років колонії суворого режиму. Тут його звинуватили в нібито організації терористичних актів на території Криму.
Нагадаємо, що 10 вересня на прес-конференції в Києві Сенцов розповів про те, чим планує займатися після звільнення з російського полону.
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