Новини України

США розблокували військову допомогу Україні. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126721-ssha-rozblokuvaly-viyskovu-dopomogu-ukrayini.html

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Військова допомога Україні від США буде надана на суму в 250 млн дол. Виділення коштів напередодні розблокувала адміністрація президента США Дональда Трампа.

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Вчора в комітеті Сенату США з асигнувань на оборону відбулося голосування щодо закону про фінансування міністерства оборони США, на якому він був затверджений, повідомляє прес-служба комітету.

У документі йдеться, що в бюджеті Міністерства оборони США на цей рік передбачено фінансування запиту Пентагону для «ініціативи щодо сприяння безпеці України».

За рішенням комітету термін дії програми був продовжений до двох років. Тут вважають, що так вона буде краще виконана.

У свою чергу видання Defense News повідомило вчора, що Держдеп США узгодив видачу Україні додаткових 141,5 млн дол., на які повинні придбати снайперські гвинтівки і гранатомети. Про це розповів помічник держсекретаря Кларк Купер.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Трамп доручив представникам своєї адміністрації з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.