Новости Украины

США разблокировали военную помощь Украине. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126721-ssha-razblokirovali-voennuu-pomosch-ukraine.html

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Военная помощь Украине от США будет оказана на сумму в 250 млн долл. Выделение средств накануне разблокировала администрация президента США Дональда Трампа.

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Вчера в комитете Сената США по ассигнованиям на оборону состоялось голосование по закону о финансировании министерства обороны США, на котором он был утвержден, сообщает пресс-служба комитета.

В документе говорится, что в бюджете Министерства обороны США на этот год предусмотрено финансирование запроса Пентагона для «инициативы по содействию безопасности Украины».

По решению комитета срок действия программы был продлен до двух лет. Здесь считают, что так она будет лучше выполнена.

В свою очередь издание Defense News сообщило вчера, что Госдеп США согласовал выдачу Украине дополнительных 141,5 млн долл., на которые должны приобрести снайперские винтовки и гранатометы. Об этом рассказал помощник госсекретаря Кларк Купер.

Напомним, что в конце августа Трамп поручил представителям своей администрации по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.