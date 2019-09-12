Главные новости 12 сентября: отсрочка штрафов за «евробляхи», отставка Аброськина, Зеленский вспомнил о «формуле Штайнмайера»

Верховная Рада сегодня приняла отсрочить введение штрафов за «евробляхи», фото: Офис президента

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Верховная Рада во время своего сегодняшнего пленарного заседания начала процедуру изменения регламента своей работы, а также поддержала в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины „Об обороне Украины“ относительно организации обороны государства».

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Кроме того, парламент поддержал в первом и втором чтениях законопроект № 1030, который предусматривает откладывание введения штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранном регистрации еще на три месяца.

Также парламент поддержал в первом чтении и в целом законопроект № 1069−2, который ликвидирует Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, а также распределяет полномочия государственного регулирования деятельности в небанковском финансовом секторе между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Среди других рассмотренных Радой сегодня вопросов — законопроект № 1026, призванный разгрузить Верховный суд, законопроект № 1008, который вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, и законопроект № 1056−1, призванный сделать невозможной работу «черных» нотариусов и «черных» регистраторов.

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