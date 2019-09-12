Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n126712-rada-podderjala-zakonoproekt-o-novom-poryadke-formirovaniya-vysshey-kvalifikacionnoy-komissii-sudey.html

Ракурс

Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления».

Loading...

Этот законопроект призван урегулировать вопросы организации деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины и Высшего совета правосудия (ВРП) путем внесения изменений в законы «О судоустройстве и статусе судей», «Об очистке власти» и «О Высшем совете правосудия», сообщает пресс-служба Рады.

В частности, предлагается ввести новый порядок формирования ВККС, по которому назначение на должности 12 членов этой комиссии будет осуществляться ВРП.

ВРП будет образовывать конкурсную комиссию, в состав которой будут входить:

три человека, избранные Советом судей Украины из числа ее членов;

три человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Кроме того, предлагается расширить круг должностей, которые попадают под люстрацию.

Еще одно новшество — создание ВККС комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая обеспечит соблюдение членами ВРП и ВККС «высоких критериев добропорядочности и профессиональной этики».

За этот законопроект в первом чтении проголосовали 238 народных избранников. Против — 54 депутата. Воздержались 46 народных избранников, не голосовали — 49.

В пояснительной записке авторы законопроекта обосновывают необходимость его принятия неудовлетворительными уровнем доверия к судебной системе в Украине, а также отсутствием судей в ряде регионов.

Отмечается, что процедура квалификационной оценки, которая была начата ВККС в 2016 году, до сих пор не завершена, и только половина судей считаются такими, кто ее прошел. Также до сих пор не завершилась процедура отбора судей на вакантные должности, начатая в 2017 году.

Ни судьям, ни экспертной среде, ни обществу не понятно, почему указанные процессы тормозятся, а граждане до сих пор не могут вовремя получить справедливое судебное решение, — отмечают авторы законопроекта.

Напомним, Верховная Рада сегодня поддержала законопроект, призванный сделать невозможной деятельность «черных» нотариусов.