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Вячеслав Аброськин, фото: Vyacheslav Abroskin, Facebook
Аброськин подтвердил написание рапорта на увольнение и планирует бороться за кресло мэра Мариуполя (ВИДЕО)https://racurs.ua/n126711-abroskin-podtverdil-napisanie-raporta-na-uvolnenie-i-planiruet-borotsya-za-kreslo-mera-mariupolya.htmlРакурс
Вячеслав Аброськин, первый заместитель главы Национальной полиции, заявил, что написал министру внутренних дел Арсену Авакову рапорт на увольнение и в дальнейшем планирует стать конкурентом действующего мэра Мариуполя Вадима Бойченко на местных выборах.
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Об этом Аброськин сообщил в эфире телеканала T7 во время визита в Мариуполь, где состоялась передача полиции от добровольцев в целом 10 т оружия.
Теперь господин Бойченко должен переживать, потому что появился претендент на его место, — заявил Аброськин.
На выборы мэра Мариуполя пойдет Аброськин. Это точно, — подчеркнул правоохранитель.
По его словам, рапорт об увольнении подпишут в ближайшее время. Объясняя причины подачи этого рапорта, Аброськин подчеркнул, что это не проблемы со здоровьем.
Думаю, всем нужно увидеть новых людей. Наверное, они что-то должны изменить. Те, кто воевали, наверное, должны посмотреть с другой стороны, — отметил правоохранитель.
О том, что Аброськин подал в отставку, стало известно вчера.
Впоследствии он опубликовал в своем Фейсбуке сообщение, в котором отметил, что имел разговор с Аваковым по поводу отставки, однако пока «остается на месте».
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