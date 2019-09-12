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Ракурс
Вячеслав Аброськин, фото: Vyacheslav Abroskin, Facebook

Аброськин подтвердил написание рапорта на увольнение и планирует бороться за кресло мэра Мариуполя (ВИДЕО)

12 сен 2019, 17:38
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Вячеслав Аброськин, первый заместитель главы Национальной полиции, заявил, что написал министру внутренних дел Арсену Авакову рапорт на увольнение и в дальнейшем планирует стать конкурентом действующего мэра Мариуполя Вадима Бойченко на местных выборах.

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Об этом Аброськин сообщил в эфире телеканала T7 во время визита в Мариуполь, где состоялась передача полиции от добровольцев в целом 10 т оружия.

Теперь господин Бойченко должен переживать, потому что появился претендент на его место, — заявил Аброськин.

На выборы мэра Мариуполя пойдет Аброськин. Это точно, — подчеркнул правоохранитель.

По его словам, рапорт об увольнении подпишут в ближайшее время. Объясняя причины подачи этого рапорта, Аброськин подчеркнул, что это не проблемы со здоровьем.

Думаю, всем нужно увидеть новых людей. Наверное, они что-то должны изменить. Те, кто воевали, наверное, должны посмотреть с другой стороны, — отметил правоохранитель.

О том, что Аброськин подал в отставку, стало известно вчера.

Впоследствии он опубликовал в своем Фейсбуке сообщение, в котором отметил, что имел разговор с Аваковым по поводу отставки, однако пока «остается на месте».


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