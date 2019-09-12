В’ячеслав Аброськін, фото: Vyacheslav Abroskin, Facebook

https://racurs.ua/ua/n126711-abroskin-pidtverdyv-napysannya-raportu-na-zvilnennya-y-planuie-zmagatysya-za-krislo-mera.html

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В’ячеслав Аброськін, перший заступник голови Національної поліції, заявив, що написав міністрові внутрішніх справ Арсенові Авакову рапорт на звільнення й у подальшому планує стати конкурентом чинного мера Маріуполя Вадима Бойченка на місцевих виборах.

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Про це Аброськін повідомив в ефірі телеканалу T7 під час візиту до Маріуполя, де відбулася передача поліції від добровольців загалом 10 т зброї.

Тепер пан Бойченко повинен переживати, тому що з’явився претендент на його місце, — заявив Аброськін.

На вибори мера Маріуполя піде Аброськін. Це точно, — наголосив правоохоронець.

За його словами, рапорт про звільнення підпишуть найближчим часом. Пояснюючи причини подання цього рапорту, Аброськин наголосив, що це не є проблеми зі здоров’ям.

Думаю, всім потрібно побачити нових людей. Напевно, вони щось мають змінити. Ті, хто воювали, напевно, мають подивитися з іншого боку, — зазначив правоохоронець.

Про те, що Аброськін подав у відставку, стало відомо вчора.

Згодом він опублікував у своєму Фейсбуці повідомлення, в котрому зазначив, що мав розмову з Аваковим з приводу відставки, проте поки «залишається на місці».