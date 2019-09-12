У «Зону 51» намагався проникнути голландський блогер. Фото: Golos.ua

https://racurs.ua/ua/n126710-u-zonu-51-namagavsya-pronyknuty-gollandskyy-bloger.html

Ракурс

Штурм «Зони 51» почався раніше терміну. Двоє голландців, один з яких блогер Тіес Гранціер, намагалися проникнути на територію секретної військової бази в американському штаті Невада і навіть змогли зняти відео.

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Поліцейські, які заарештували іноземців, знайшли в їхньому автомобілі камери, ноутбук, дрон і телефон. Про це повідомляє BuzzFeed, передає УНІАН.

Затримати порушників вдалося тільки після того, як вони пройшли 4 км углиб Невадського випробувального полігону і були в 16 км від «Зони 51». Іноземці підтримували захід «Штурмуємо „Зону 51“, вони не зможуть зупинити нас усіх», під яким підписалися кілька мільйонів осіб. Івент запланували на 20 вересня.

Соціальна мережа Facebook видалила сторінку цього заходу, але бажаючих піти це не зупиняє.

Зазначимо, що американська влада тільки в 2013 році визнала існування цієї військової бази.

Як раніше повідомляв «Ракурс», американський блогер показав на відео територію «Зони 51».