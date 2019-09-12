Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

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Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект 1056−1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності», покликаний унеможливити роботу «чорних» нотаріусів і «чорних» реєстраторів.

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За відповідне рішення проголосували 327 народних обранців, проти — двоє депутатів. Один народний обранець утримався, ще 61 — не голосували.

Пропозицію про скорочення наполовину термінів підготовки цього законопроекту до другого читання підтримали 279 народних обранців, проти проголосував один депутат. Ще 49 народних обранців утрималися, 63 — не голосували.

Автори законопроекту в пояснювальній записці зазначають, що проблема незахищеності власників нерухомості та корпоративних прав від злочинних дій в останні роки стала особливо гострою. Щоб не допустити протиправного переходу майна під контроль інших осіб, підприємцям доводиться витрачати значні ресурси.

В таких умовах важко говорити про сприятливий інвестиційний клімат, — наголошується в пояснювальній записці.

На думку авторів законопроекту, така ситуація виникла через низку факторів, зокрема — наявні прогалини та недоліки в чинній системі державної реєстрації відповідних прав.

Вирішення цієї проблеми автори законопроекту бачать, зокрема, у припиненні діяльність акредитованих суб'єктів.

Практика засвідчила недоцільність подальшого використання інституту так званих акредитованих суб'єктів, оскільки значна їх кількість брала активну участь у сумнівних або і відверто злочинних реєстраційних діях, — наголошується в пояснювальній записці.

Також законопроект передбачає запровадження обов’язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав і запровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав.

Крім того, пропонується підвищити відповідальність за порушення реєстраційних процедур.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні ухвалила рішення на три місяці відтермінувати запровадження штрафів для власників нерозмитнених автомобілів на єврономерах.